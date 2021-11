Wintereinbruch zum Wochenstart: Tausende Euro Schaden bei Unfällen

Der Wintereinbruch am Montagmorgen hat viele Autofahrer kalt erwischt. Die Polizei zieht eine erste Bilanz der Unfälle.

Schnee und Eis haben Autofahrern zum Start in die Woche große Probleme bereitet. Die Polizei registrierte im Landkreis Neu-Ulm eine Reihe von Unfällen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Bei Emershofen verlor am Montagmorgen eine 33-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau war auf der Kreisstraße NU9 in nördlicher Richtung unterwegs gewesen. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Vöhringen musste sie verkehrsbedingt abbremsen, berichtet die Polizei. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Anschließend brachte die 33-Jährige ihren Wagen am Straßenrand zum Stillstand. Sie blieb bei dem Unfall laut Polizeiangaben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt. Zur Unfallzeit herrschten aufgrund des Wintereinbruchs kritische Straßenverhältnisse. Das Auto der 33-Jährigen sei nicht mit Winterreifen ausgestattet gewesen, heißt es im Polizeibericht. Auch deshalb wurde gegen die Fahrerin ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Überholmanöver auf schneeglatter Straße bei Weißenhorn

Ebenfalls am Montagmorgen ist eine Autofahrerin bei Weißenhorn vor der Fahrbahn abgekommen. Die 46-Jährige hatte nach Polizeiangaben auf der Staatsstraße 2020 von Weißenhorn in Richtung Bubenhausen trotz schneeglatter Fahrbahn versucht, das vor ihr fahrenden Auto eines 45-Jährigen zu überholen. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, wobei zwei Leitpfosten aus der Verankerung gerissen wurden, und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5800 Euro.

Im dichten Verkehrsaufkommen auf der A7 bei Illertissen ereignete sich am Montagvormittag der nächste Unfall: Ein 32-Jähriger fuhr in Richtung Füssen zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen auf dem linken Fahrstreifen. Die Fahrbahn war mit Schneematsch bedeckt, so die Polizei. Da die Fahrzeuge vor dem Auto des Mannes verkehrsbedingt verzögern mussten, bremste er ebenfalls ab. Der Wagen kam dabei ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Glücklicherweise war er angeschnallt und wurde nicht verletzt. An seinem VW wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt, die Schadenssumme wird mit rund 3000 Euro angegeben. An der Mittelleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Autobahnpolizei Memmingen leitete gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein.

Autos kommen in Senden und bei Ingstetten von der Fahrbahn ab

Gegen die Leitplanke gerutscht ist am Montagvormittag auch das Auto eines 57-Jährigen in Senden. Der Mann war laut Polizei auf der Illerzeller Straße in nordöstlicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf die Staatsstraße 2031 in Richtung Senden abbiegen. Aufgrund schneeglatter Straße bekam er jedoch die Kurve nicht und das Fahrzeug rutschte gegen die gegenüberliegende Leiplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Auf halber Strecke zwischen Deisenhausen und Ingstetten ist eine 22-Jährige am Dienstag gegen 00.30 Uhr mit ihrem Auto von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Das Auto der jungen Frau prallte gegen angrenzende Büsche und Bäume und kam schließlich zum Stehen. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (AZ)