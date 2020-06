10:30 Uhr

Motorrad durchbricht Gartenzaun in Altenstadt

Bei einem Verkehrsunfall in Altenstadt sind am Pfingstwochenende zwei Menschen verletzt worden.

Der Fahrer und seine Mitfahrerin ziehen sich bei dem Unfall gravierende Verletzungen zu. In Vöhringen stürzt ein Radfahrer über ein Abschleppseil.

Gravierende Verletzungen haben sich ein Motorradfahrer und seine Ehefrau am Wochenende bei einem Unfall in Altenstadt zugezogen. Die Maschine durchbrach einen Gartenzaun.

Den Unfallhergang schildert die Polizeiinspektion Illertissen so: Der 59 Jahre alte Fahrer des Motorrads folgte am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Unteren Illereicher Straße einem Auto von Illereichen nach Altenstadt hinein. Als der Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der Motorradfahrer dies aus Unachtsamkeit zu spät. Wegen des Gegenverkehrs konnte er nicht nach links ausweichen. Beim Ausweichen nach rechts durchbrach das Motorrad, auf dem auch die Ehefrau des 59-Jährigen saß, einen Gartenzaun.

Der 59-Jährige und seine Frau kamen ins Krankenhaus Weißenhorn

Der 59-Jährige und seine 65 Jahre alte Frau mussten ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht werden. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich auf ungefähr 5500 Euro.

Einen weiteren Verkehrsunfall meldete die Polizei aus Vöhringen: Dieser ereignete sich am Freitagnachmittag im Bereich der Staatsstraße 2031 und der Werner-von-Siemens-Straße. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Angaben der Polizeiinspektion heraus, dass der 40-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Süden unterwegs war. Als er die Werner-von-Siemens-Straße überqueren wollte, blieb er an einem nicht markierten und nicht kenntlich gemachten Abschleppseil hängen, das in diesem Moment über den Fahrradstreifen hing. Das Seil war zwischen zwei Fahrzeugen gespannt. Der Radfahrer stürzte, erlitt glücklicherweise aber lediglich Schürfwunden.

Da der Unfall erst nachträglich vom Radfahrer bei der Polizei gemeldet wurde, müssen noch weitere Ermittlungen wegen möglicher Verhaltensverstöße der Autofahrer erfolgen. (az)

