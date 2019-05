vor 1 Min.

Müllentsorgung ist Thema bei der Vöhringer SPD

Beim Treffen des Ortsvereins im Café Milos spricht Vorsitzender Volker Barth über Kinderbetreuung und die Gelbe Tonne.

Von Ursula Katharina Balken

Die Frage nach einem Bürgermeisterkandidaten beim Jahresrückblick des SPD-Ortsvereins im Café Milos wollte oder mochte Vorsitzender Volker Barth zum jetzigen Zeitpunkt nicht erörtern. Nachdem bekannt geworden war, dass Amtsinhaber Karl Janson bei den nächsten Kommunalwahlen nicht mehr antreten wird (wir berichteten), gibt es ausreichend Raum für Spekulationen. Barth erklärte lediglich: „Wir sind auf einem guten Weg“, bezog das aber wohl mehr auf die Zusammenstellung der Stadtratsliste. Die SPD wolle abwarten, was „die anderen“ zu bieten haben. Das sind CSU und Freie Wähler. Entsorgung: Grüne setzen auf Wertstofftonne in Vöhringen

In seinem Bericht nahm Barth die vergangenen Landtags- und Bezirkstagswahlen ins Visier. Er verhehlte nicht, dass das Ergebnis für die SPD ein herber Rückschlag gewesen sei. Barth streifte auch den unerwünschten Nuxit, also das Ausscheren der Stadt Neu-Ulm aus dem Landkreis. Dass Oberbürgermeister Gerold Noerenberg nicht mehr bei den im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen antritt, lasse Rückschlüsse zu, zumal auch bei der bayerischen Regierung das Vorhaben offenbar nicht befürwortet werde. In Bezug auf die lokale Vöhringer Ebene sprach Barth die Themen an, die den Stadtrat in jüngster Zeit beschäftigt haben.

Was die Müllentsorgung betrifft, könne sich in Vöhringen kein Stadtratsmitglied für den Gelben Sack erwärmen. Im Augenblick will man das jetzige System der Mülltrennung und den Wertstoffhof beibehalten. Wenn eine Tendenz ablesbar sei, dann sei es die Gelbe Tonne.

Vöhringer SPD: Müllentsorgung ist eines der vielen Themen

Die Kinderbetreuung war ebenfalls Thema. Es fehlten Betreuungsplätze in der Kommune. Deshalb werde es eine Großtagespflege im alten Knaur-Haus geben. Auch werde die Kindertagesstätte Rappelkiste erweitert. Und die Schaffung einer neuen, großen Kita sei im Gespräch. Noch nicht gelöst sei die Frage, wo diese entstehen soll. Die Gebühren, die Eltern für die Betreuung bezahlen müssten, seien in Vöhringen im Vergleich zu anderen Kommunen „sehr moderat“, sagte Barth.

Von den Kosten entfielen 14 Prozent auf die Eltern, der Rest schieße die Kommune zu und komme aus Zuschusstöpfen des Landes, erklärte er.

Auch ein Bundestagsabgeordneter ist zu Gast im Café Milos

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, stehe weiter auf der Agenda. Barth berichtete von einem Projekt am Berliner Ring, an dem fünf Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. So habe es der Investor geplant. Aber es bleibe die Frage: Wenn das Gelände so verdichtet wird, wo dann Platz für Parkraum und Spielflächen für Kinder bleibt.

Auch Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner war Gast der SPD-Versammlung in Vöhringen. Mit Blick auf die Situation in Europa stellte Brunner fest, „dass Europa nicht so schlecht ist“. Es gebe nun mal Abmachungen, die europaweit gelten müssten. Innenpolitisch plädierte er für die Grundrente schon aus Respekt den alten Menschen gegenüber. Außerdem sei die Grundrente im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Während der Versammlung wurden noch die Delegierten für die Aufstellungskonferenzen zur Kommunalwahl 2020 gewählt. Delegierte wurden Brigitte Endriß, Denice Himmel, Ingrid Siegl, Volker Barth und Ludwig Daikeler. Die Ersatzkandidaten wurden Anne Schorer und Wilfried Maier.

