Nach Kopftritt in Jedesheim: Brüder freigesprochen

Zwei Geschwister sollen einen Mann bei „Sound in Nature“ in Jedesheim brutal angegriffen haben. Doch entscheidende DNA-Spuren fehlen.

Von Felicitas Lachmayr

Als niederträchtig bezeichnete Oberstaatsanwalt Markus Schroth die Tat, die zwei Brüder aus Illertissen im vergangenen Jahr begangen haben sollen. Auf dem „Sound in Nature“ in Jedesheim, einem der beliebtesten Partyevents in der Region, sollen sie einen heute 27-Jährigen von hinten angegriffen haben. Laut Anklageschrift schubste einer den Mann zu Boden, der andere trat ihm mit dem Fuß ins Gesicht. Für den Angriff mussten sich die Brüder nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verantworten.

Vor dem Überfall fiel das Brüderpaar, heute 22 und 26 Jahre alt, durch aggressives Verhalten auf – das berichteten zwei Polizisten und ein Mann vom Sicherheitsdienst, die damals auf dem Festivalgelände im Einsatz waren. Der Ältere der beiden soll herumgepöbelt haben und mit einem Bekannten in Streit geraten sein, der Jüngere soll dagegen ruhig gewesen sein und versucht haben zu schlichten.

Opfer kann sich an Tathergang nicht mehr erinnern

Doch dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft zufolge soll er dem 27-Jährigen mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben, nachdem die Angeklagten des Festivalgeländes verwiesen wurden. Aus Frust darüber sollen sie den brutalen Angriff begangen haben. Die Folgen für das Opfer waren verheerend: Es erlitt einen Nasenbeinbruch, eine zertrümmerte Nasenscheidewand, mehrere abgesplitterte Zähne und eine Einblutung am Auge. „Inzwischen geht es mir wieder ganz gut“, sagte der 27-Jährige, der beim Prozess als Nebenkläger auftrat. Nur die Zähne seien noch nicht wieder hergestellt. An den Tathergang konnte er sich nicht mehr erinnern. Er habe einen Blackout gehabt.

Ein Augenzeuge, der direkt neben dem späteren Opfer in Richtung Straße gelaufen war, hatte die Attacke beobachtet. Wie bei einer Flanke beim Fußball habe der Angreifer ausgeholt und dem Opfer mit dem Fuß ins Gesicht getreten, erklärte der Zeuge. „Es waren flüssige Bewegungen, es wirkte wie abgesprochen.“ Er sei bei dem Opfer geblieben, während andere Festivalbesucher die Polizei informierten. Die beiden Angreifer habe er nicht genau gesehen. „Aber ich meine mich zu erinnern, dass einer ein rotes und der andere ein weißes T-Shirt trug“, so der Zeuge.

An der Kleidung konnte keine DNA-Spur festgestellt werden

Die Frage nach der Kleidung beschäftigte das Gericht. DNA-Analysen der Hose und Schuhe, die der jüngere Bruder in der Tatnacht getragen haben soll, blieben ergebnislos. Wie ein Sachverständiger der Ulmer Rechtsmedizin angab, konnten keine Blutspuren oder DNA nachgewiesen werden. Aber es sei möglich, dass je nach Art des Trittes keine Spuren hinterlassen oder diese im nassen Grad abgetragen wurden.

Bereits im Juni dieses Jahres wurde am Amtsgericht über den brutalen Angriff verhandelt. Doch der Verteidiger des jüngeren Angeklagten hatte beantragt, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Er solle prüfen, ob sein Mandant als Täter infrage komme – trotz mangelnder DNA-Spuren. Das Gericht stimmte dem Antrag zu, weshalb nun fünf Monate später weiterverhandelt wurde. Nicht nur die Kleidung, auch die Entfernung zwischen Tatort und Festival-Gelände warf Fragen auf. Die Aussagen der Zeugen unterschieden sich dahingehend. Unklar blieb auch, wie viel Zeit zwischen dem Angriff und dem Eintreffen der Polizisten verging.

Für Staatsanwalt Schroth bestand kein Zweifel, dass die Angeklagten die Tat begangen hatten. Er forderte für den jüngeren Bruder eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten, für den Älteren zwei Jahre und vier Monate. Der Anwalt des Opfers verlangte zudem ein Schmerzensgeld über 5000 Euro.

Doch Richter Thomas Mayer sprach die Brüder frei. „Das Urteil ist für das Opfer sicher nicht befriedigend, aber für den Rechtsstaat“, sagte er. Es gebe erhebliche Zweifel an der Täterschaft. Der plötzliche Stimmungswechsel des jüngeren Angeklagten passe nicht ins Bild. Es gebe Unstimmigkeiten in den räumlichen und zeitlichen Angaben der Zeugen. Zudem konnten keine DNA-Spuren nachgewiesen werden, begründete Mayer sein Urteil.

