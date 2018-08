06:00 Uhr

Neuer SPD-Stadtrat will ein Querdenker sein

Kasim Kocakaplan ist für die SPD in den Illertisser Stadtrat nachgerückt. Warum er eine Streitkultur vermisst und was er vom Bürgermeister hält.

Von Jens Carsten

Die Vöhlinstadt soll attraktiver werden, vor allem was die Naherholung angeht: Das ist eines der Ziele, die der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Kasim Kocakaplan in den Stadtrat mitnimmt. Kürzlich war er, wie berichtet, für Gabriele Sobotta in das Gremium nachgerückt. Seine Vorgängerin hatte es Ende Juni aus persönlichen Gründen verlassen. Kocakaplan will bei der politischen Gestaltung der Illertisser Zukunft kräftig mitmischen. Für die Innenstadt könne einiges getan werden, sagt der 46-Jährige. Die SPD sei dabei, Ideen zu entwickeln. Welche das genau sind, will Kocakaplan noch nicht verraten. Nur so viel: „Die Konzertserie ,Live im Sperrbezirk’ war toll, das ist bei den Leuten gut angekommen.“ Aber es könne noch mehr getan werden.

Der Illertisser Genosse schaut dabei nach Günzburg, wo der im Sommer verkehrsberuhigte Marktplatz zur Belebung beitrage. In Illertissen kämen Teilsperrungen von Straßen in Betracht. Stichwort: Fußgängerzone. „Aber hier müssten alle Fraktionen gemeinsam an einem Konzept arbeiten.“ Ein großer Wurf also? Nicht unbedingt, sagt Kocakaplan. „Auch viele kleine Verbesserungen führen zum Erfolg.“

Am CSU-Bürgermeister Jürgen Eisen hat der SPD-Nachrücker nicht viel auszusetzen: „Er ist sehr vorsichtig und versucht, alle mitzunehmen.“ Einen Gegenkandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufzustellen, sei für die SPD momentan kein Ziel. Der Illertisser Rathauschef vermeide Kontroversen durch zahlreiche Besprechungen mit Fraktionsvorsitzenden, vermutet Kocakaplan. Und macht keinen Hehl daraus, dass er sich im Stadtrat, dessen Sitzungen er vor seinem Mandat oft als Zuhörer verfolgte, manchmal eine stärker ausgeprägte Streitkultur wünscht. „Da vermisse ich andere Ideen, ein bisschen Querdenken schadet nicht.“ Allerdings nicht allein um der Diskussion willen: „Wenn’s in die richtige Richtung geht, braucht man nicht dagegen reden“, sagt der SPD-Mann. Insgesamt herrsche im Stadtrat eine respektvolle Atmosphäre, es werde sachlich gearbeitet.

Verstärkt will das neue Ratsmitglied den sozialen Wohnungsbau in Illertissen im Auge behalten. Das Thema hatte die SPD heuer im Frühjahr im Stadtrat auf die Agenda gebracht. Auch wenn sich das Gremium letztlich gegen einen festen Prozentsatz an Sozialwohnungen entschieden hatte – man bekannte sich dazu, hierbei künftig sensibel zu sein.

Während die SPD auf Bundesebene nach verpatzten Wahlen um einen neuen Kurs ringt, wollen sich auch die Genossen in Illertissen eine Frischzellenkur verpassen, sagt der Ortsvereinsvorsitzende und Neu-Stadtrat. Die Frage lautet: „Was wollen wir anders machen, damit die Leute uns besser verstehen?“ Eine Antwort darauf wollen die 54 Illertisser SPD-Mitglieder nach der Landtagswahl suchen. In den kommenden Wochen heißt es aber erst einmal: um Wähler kämpfen. Denn mit zwölf bis 13 Prozent der Stimmen, wie es Prognosen vorhersagen, würde die Partei einen neuen Tiefrekord einfahren. Es droht Platz vier nach CSU (um 38 Prozent) sowie AfD und Grünen (um die 15 Prozent). Damit es vielleicht doch nicht so heftig kommt, wollen Kocakaplan und seine Mitstreiter vor der Wahl viel Werbung in eigener Sache machen. „Die Menschen müssen wissen, für was die SPD steht.“ Allerdings sei es in diesen Zeiten generell schwer, die Menschen für Politik zu interessieren, sagt Kocakaplan.

Auch Bürger mit Migrationshintergrund könnten in Illertissen stärker eingebunden werden. Dazu wünscht sich der SPD-Mann, dass der Integrationsbeirat politisch auftritt. Bisher sei das Gremium vor allem kulturell aktiv, sagt Kocakaplan, der Vater von zwei Kindern ist und seit 40 Jahren in Illertissen lebt. Insgesamt eine sehr schöne Stadt, wie er feststellt. „Den großen Hebel muss man nicht ansetzen.“

Sollte die Konzertserie "Live im Sperrbezirk" 2019 größer ausfallen? Lesen Sie dazu einen Kommentar von unserem Redakteur Jens Carsten.

Themen Folgen