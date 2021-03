vor 17 Min.

Unfall mit zwei Leichtverletzten und zwei Totalschäden auf der A7

Zwei Totalschäden und zwei Leichtverletzte waren die Bilanz eines Unfall auf der A7 bei Vöhringen am Freitagabend.

Auf der A7 hat sich an der Unfallstelle Vöhringen in Richtung Norden am Freitagabend ein Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Zwei leicht Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der A7 kurz nach der Einfahrt Vöhringen in Richtung Norden ereignete. Wie die Polizei in einer ersten Einschätzung bekanntgab, sei vermutlich eines der beiden Fahrzeuge gerade auf die Autobahn eingefahren und der Fahrer habe sein Auto sofort nach links hinüber auf die Überholspur gezogen, ohne auf den von hinten kommenden schnelleren Verkehr zu achten.

Sicher ist: Es kam zum Zusammenstoß, wobei das erste Fahrzeug nacheinander mit der Vorder- und Rückfront an die Mittelleitplanke prallte. Genaueres zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe muss allerdings erst noch ermittelt werden. Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich; die Feuerwehr Illertissen hatte vor der Ausfahrt Vöhringen eine Vorabsicherung errichtet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht, weil alle ankommenden Fahrzeuge auf der Standspur langsam vorbeifahren konnten und das Verkehrsaufkommen auch relativ gering war. (wis)

