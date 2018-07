vor 54 Min.

Vöhringen: Auto gerät bei Starkregen ins Schleudern

Ein Unfall mit vier Verletzten hat sich am Sonntag auf der A7 bei Vöhringen ereignet.

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden, den die Autobahnpolizei Günzburg auf 12000 Euro beziffert: Das ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn7 bei Vöhringen ereignet hat.

Den Unfallhergang schildert die Autobahnpolizei folgendermaßen: Gegen 14.20 Uhr war ein 21 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Vöhringen über den Einfädelungsstreifen auf die Autobahn in Richtung Würzburg eingefahren. Bei starkem Regen und auf nasser Fahrbahn beschleunigte der junge Mann seinen BMW offenbar zu stark und verlor die Kontrolle über das Auto. Der Wagen krachte frontal in die Mittelschutzplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Alle Insassen, darunter ein siebenjähriges Kind, verletzten sich bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verkehr in Richtung Norden wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bei starkem Reiseverkehr bildete sich laut Autobahnpolizei schnell ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Die Feuerwehr aus Weißenhorn half an der Unfallstelle. Der völlig beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

