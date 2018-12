15:30 Uhr

Vöhringer Pfarrer ist neuer Dekan

Pfarrer Martin Straub hat am 1. Dezember den Posten im Neu-Ulmer Dekanat übernommen. Seine Einführung findet im Januar statt.

Von Ursula Katharina Balken

Seit 1. Dezember hat das Dekanat Neu-Ulm einen neuen Vorsteher. Pfarrer Martin Straub aus der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen, zu der auch die Pfarreien Bellenberg, Illerberg und Illerzell gehören, tritt die Nachfolge des Neu-Ulmer Geistlichen Markus Mattes an. Die Ernennung Straubs erfolgte durch Diözesanbischof Konrad Zdarsa. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Martin Straub ist seit 2014 Pfarrer in der Vöhringer Pfarreiengemeinschaft. Der 48-Jährige leitete unter anderem als Regens das bischöfliche Priesterseminar in Augsburg und war als persönlicher Referent und Berater des Bischofs tätig. Eingeführt in sein neues Amt wird Straub am Freitag, 18. Januar, um 18.30 Uhr in der Vöhringer Pfarrkirche St. Michael.

