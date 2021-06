Weißenhorn-Attenhofen

Direktvermarkter wollen jetzt auch Geschenkkörbe in der Region anbieten

Tanja Höck vom Landwirtschaftsamt in Mindelheim (rechts) leitete ein Treffen von regionalen Direktvermarktern in Attenhofen. Hinten links das gastgebende Ehepaar Engelhard.

Plus Direktvermarkter verkaufen gemeinsam regionale Köstlichkeiten. Nun gibt es auch eine Initiative in den Kreisen Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu.

Von Stefan Kümmritz

Ein richtig schöner Geschenkkorb sollte besondere Produkte enthalten, am besten von regionalen Erzeugern und auch gerne in Bio-Qualität. Er soll etwas hermachen und dem Beschenkten Genuss bereiten. Bayernweit gibt es etwa 20 regionale Direktvermarkter-Initiativen, die sich mit der Zusammenstellung und Gestaltung von Geschenkkörben befassen, die mit hochwertigen, traditionell und handwerklich produzierten Lebensmitteln gefüllt sind – und natürlich auch zum Kauf angeboten werden. Dabei etwas verdienen wollen die Vermarkter eben auch. Auf Bestreben der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach und Mindelheim, die am 1. Juli zu einer Behörde zusammengefasst werden, gibt es nun auch eine Initiative in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu.

