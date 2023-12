Unfall bei der Ausfahrt Illertissen: Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Ein Auto mit schwedischer Zulassung kam von der Fahrbahn ab. Der Grund ist noch unklar.

Am Nachmittag des Heiligen Abends kam es kurz vor 15 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Süden, etwa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Illertissen, zu einem Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer eines hochwertigen BMW-Coupé mit schwedischer Zulassung aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte die Böschung hinauf, wurde dort vom Buschwerk am Waldrand abgewiesen und kam unterhalb vor dem Straßenrand entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung wieder zum Stehen.

In dem Fahrzeug befand sich eine Familie mit zwei Kindern. Sämtliche vier Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und an der Unfallstelle vom Notarzt und den Besatzungen mehrerer Rettungswagen versorgt. Näheres war an der Einsatzstelle noch nicht in Erfahrung zu bringen und wird nach Vorliegen des Polizeiberichts nachgemeldet. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und leitete der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbei, sodass es dank des relativ schwachen Verkehrsaufkommens zu keinem Stau kam. Nach etwa einer Stunde war die Unfallstelle geräumt. (wis)