100.000 Euro im Auto: Polizei fasst mutmaßlichen Drogenkurier auf A7

Bei der Kontrolle eines Autos bei Altenstadt finden Polizisten ein professionelles Schmugglerversteck für Rauschgift und etwa 100.000 Euro Bargeld.

Nach Ansicht der Kriminalpolizei Neu-Ulm war es ein beachtlicher Fahndungserfolg, den Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten am frühen Donnerstagabend erzielt haben. An der A7 bei Altenstadt haben sie einen 30-jährigen Mann festgenommen, der mutmaßlich als Drogenkurier tätig ist.

Im Rahmen einer Kontrolle, so teilt die Polizei mit, haben die Beamten einen 30 Jahre alten Autofahrer sowie dessen Fahrzeug genauer überprüft. Dabei entdeckten sie bauliche Vorrichtungen im Kofferraum, die schnell als professionelles Schmugglerversteck identifiziert wurden. Bargeld im Gesamtwert von ungefähr 100.000 Euro befand sich darin, die Polizisten stellten es sicher. Zudem ergaben weitere Untersuchungen durch den zwischenzeitlich am Kontrollort eingetroffenen Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen, dass das besagte Schmugglerversteck in der Vergangenheit vermutlich dazu genutzt wurde, Kokain zu transportieren.

Der 30-Jährige muss in Untersuchungshaft

Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und am Freitagmorgen dem Haftgericht Memmingen vorgeführt. Der zuständige Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an, der sich wegen des Verdachts von Drogenschmuggel sowie Geldwäsche verantworten muss. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei Neu-Ulm hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. (AZ)