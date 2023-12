Auffahrunfälle im stockenden Verkehr auf der A7: 19.000 Euro Schaden

Nahe der A7-Anschlussstellen Altenstadt und Berkheim ereignen sich zwei ähnliche Unfälle. Die beteiligten Personen bleiben unverletzt.

Zwei Auffahrunfälle haben sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A7 bei Altenstadt und Heimertingen ereignet. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen mit seinem Auto den linken der zwei Fahrstreifen in Richtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Altenstadt musste er wegen stockenden Verkehrs plötzlich stark abbremsen. Ein nachfolgender 34-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen des 62-Jährigen auf. Durch den Aufprall verkeilten sich die beiden Fahrzeuge. Wegen der aufwendigen Bergungsmaßnahmen musste der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim unterstützte bei der Absicherung und der Verkehrslenkung.

Die Autobahnpolizei Memmingen verwarnte die beiden Unfallverursacher

Nahezu gleich war der Hergang des zweiten Unfalls gegen 18.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Berkheim. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Auto den linken der zwei Fahrstreifen in Richtung Würzburg. Aufgrund von verkehrsbedingten Stockungen, so teilt die Polizei mit, musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein 23 Jahre alter Mann, der mit dem Auto hinter dem Wagen der Frau fuhr, zu spät. Er fuhr hinten auf. Beide Fahrzeuge waren in dem Fall noch fahrbereit, sodass die Unfallstelle schnell wieder geräumt war.

Bei beiden Verkehrsunfällen blieben die beteiligten Personen glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird mit 19.000 Euro angegeben. Ursächlich war in beiden Fällen laut Polizei mangelnde Aufmerksamkeit sowie ein zu geringer Sicherheitsabstand. Die Polizei verwarnte beide Unfallverursacher gebührenpflichtig. (AZ)