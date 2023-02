Bellenberg

Zwei Brände innerhalb weniger Stunden halten Bellenberg in Atem

Innerhalb weniger Stunden brannte es an zwei Stellen in Bellenberg. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz.

Plus Das Feuer in einer Garage richtet auch im angrenzenden Wohnhaus großen Schaden an. Noch während die Löscharbeiten laufen, gibt es einen zweiten Alarm in Bellenberg.

Von Wilhelm Schmid

Die Feuerwehren im südlichen Landkreis Neu-Ulm kommen nicht zur Ruhe: Am Dienstagnachmittag brach in Bellenberg ein Brand aus, der drohte, auch auf ein Wohnhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte waren noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, als wenig später erneut Feueralarm in Bellenberg ausgelöst wurde: Die Wehren wurden am frühen Abend zu einem Wohnhausbrand gerufen, dieser entpuppte sich jedoch als deutlich harmloser.

