Vandalismus in Bellenberg: Scheibe von Mariengrotte zertrümmert

Unbekannte haben eine Mariengrotte bei Bellenberg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Leser beklagt einen weiteren Fall blinder Zerstörungswut.

Die Polizei Illertissen bittet nach einem Fall von Vandalismus in Bellenberg um Hinweise. Am Mittwoch wurde dem Polizeibericht zufolge bekannt, dass im Zeitraum zwischen 22. Mai, 14 Uhr, und 26. Mai, 10 Uhr, eine Glasscheibe der Mariengrotte an der Straße An der Staig zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen.

"Dieser Anblick hat mich vor Wut schäumen lassen", sagt der Vöhringer

Ein Leser aus Vöhringen hat unsere Redaktion am Feiertag auf einen weiteren Fall von Vandalismus im Wald bei Bellenberg aufmerksam gemacht: An Fronleichnam sei er mit seinem Hund morgens von Vöhringen kommend im Wald Richtung Kapelle gelaufen. "Ganz in der Nähe des Bienenstands musste ich auf einem kleinen Waldpfad diese sinnlose Zerstörung einer Ruhebank sehen", berichtet der Mann. Ein Foto zeigt die umgeworfene Bank und die zerbrochene Sitzfläche.

"Denken diese mutwilligen Zerstörer nicht auch an ältere Menschen, für die solche Ruhebänke Labsal bei ihren täglichen Spaziergängen sind?", schreibt der Vöhringer und fügt hinzu: "Dieser Anblick hat mich vor Wut schäumen lassen." Bei seinem Spaziergang tags zuvor sei alles noch in bester Ordnung gewesen. (AZ, jsn)

