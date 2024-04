Fußball

vor 35 Min.

Schulbesuch: Ulms Romario Rösch versprüht gute Laune im Aufstiegskampf

Gute Laune im Aufstiegskampf der 3. Liga: Romario Rösch vom SSV Ulm 1846 Fußball hat mit Kindern an der Grundschule in Dietenheim trainiert.

Plus Am Sonntag könnte dem SSV Ulm 1846 Fußball schon der Sprung in die 2. Bundesliga gelingen. Die Euphorie ist auch bei den jungen Fans der Spatzen zu spüren.

Von Stephan Schöttl

Noch tragen sie überwiegend Trikots der großen Klubs dieser Welt: Real Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Fenerbahce Istanbul. Ihre Idole aus der Region erkennen die Mädchen und Buben der Grundschule Dietenheim aber sofort. Als Romario Rösch, Mittelfeldspieler beim SSV Ulm 1846 Fußball, an diesem Vormittag die Sporthalle betritt, wird laut geklatscht und gejohlt. Für die Kinder ist der Besuch des 24-Jährigen der Höhepunkt der Schulwoche, für Rösch selbst eine schöne Abwechslung im intensiven Aufstiegskampf der 3. Liga.

Zusammen mit Peter Trefzger, pädagogischer Leiter des SSV-Nachwuchsleistungszentrums, bringt der Fußballprofi die Schülerinnen und Schüler spielerisch in Bewegung. Aufmerksam hört der Nachwuchs zu, macht engagiert mit und stellt am Ende der etwas anderen Sportstunde wissbegierig Fragen an Rösch. Der bedankt sich gut gelaunt für das große Interesse und verteilt geduldig Autogrammkarten. Sein Besuch ist Teil des Projekts „Spatzenschule“, das der SSV Ulm 1846 Fußball zusammen mit der AOK Baden-Württemberg initiiert hat. Schulen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis konnten sich bewerben. Als eine von vier hatte die Grundschule Dietenheim sehr zur Freude von Rektorin Heidi Kleck den Zuschlag bekommen. Alle zwei Wochen kommt Trefzger in diesem Schuljahr zur Fußball-AG vorbei. Und die jungen Kicker wissen bestens Bescheid über die Spatzen und deren Höhenflug.

