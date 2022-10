Auto angefahren: Fahrer hinterlässt 3000 Euro Schaden

Vor einem Supermarkt in Illertissen hat eine unbekannte Person erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mehrere Zeugen haben am Freitagvormittag in Illertissen einen Unfall beobachtet. Vor dem Netto-Supermarkt am Martinsplatz habe laut Polizeiangaben zwischen 11.45 und 12.10 Uhr ein roter VW einen schwarzen Audi angefahren. Ein Zeuge informierte daraufhin eine Kassiererin im Supermarkt, ein weiterer Zeuge hinterließ einen Zettel am geschädigten Fahrzeug. Lediglich der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)