Der Stadtrat entscheidet: Soll die Gewerbesteuer in Illertissen steigen?

Lokal Nach einem Antrag der Fraktion von Grünen, ÖDP und AB mit der SPD entspinnt sich im Stadtrat eine leidenschaftliche Diskussion. Und es fällt eine Entscheidung.

Bei der Gewerbesteuer ist Illertissen im Landkreis Neu-Ulm Schlusslicht. Nicht, was die Summe der Einnahmen angeht, aber bei der Höhe des Hebesatzes. Mit 310 Punkten liegt die Stadt hinter allen anderen Städten und Gemeinden im Kreis. Die Fraktion von Grünen, ÖDP und AB hat zusammen mit der SPD den Antrag gestellt, das zu ändern. Die Entscheidung fiel in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.