Illertissen

12:00 Uhr

Mehr als zehn Millionen Euro Förderung für Kita-Bauprojekte in der Region

Plus Zahlreiche Kommunen in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu können sich im Jahr 2023 über Zuschüsse vom Freistaat Bayern für Hochbaumaßnahmen freuen.

Von Jens Noll

Es ist eine stattliche Summe, die der Freistaat Bayern für den Bau und den Erhalt von kommunalen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stellt. "Es freut mich außerordentlich, dass wir über zehn Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in unserer Region erhalten", sagt die Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU). Insgesamt steht für den kommunalen Hochbau 2023 mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung. Wir geben einen Überblick, welche Städte und Gemeinden in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu profitieren.

Bildung bleibe die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder, betont Merk in einer Pressemitteilung, in der sie über die finanzielle Unterstützung informiert. "Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten", fügt sie hinzu. Gefördert werden demnach vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Merk zufolge kann mit den verfügbaren Mitteln der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden.

