Illertissen-Tiefenbach

vor 31 Min.

Autos stoßen in Tiefenbach zusammen: Ortsdurchfahrt war gesperrt

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag auf der Graf-Kirchberg-Straße in Tiefenbach zusammengeprallt. Nach ersten Angaben der Polizei soll eine Person leicht verletzt worden sein.

Wegen eines Unfalls in der Graf-Kirchberg-Straße in Tiefenbach hat die Feuerwehr am Dienstag den Verkehr umleiten müssen. Der Unfallhergang ist unklar.

Gegen 14 Uhr hat sich am Dienstagnachmittag im südlichen Bereich der Graf-Kirchberg-Straße in Tiefenbach ein Unfall ereignet, weshalb die Ortsdurchgangsstraße gesperrt werden musste. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar. Nach ersten Angaben der Polizei soll eine Person leicht verletzt worden sein. Zwei Fahrzeuge, die offensichtlich frontal aufeinanderprallten, waren dadurch völlig beschädigt. Inwieweit ein drittes Fahrzeug, das leichter beschädigt abseits der Unfallstelle stand, an dem Geschehen beteiligt ist, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Auch die Feuerwehren Bellenberg und Illertissen wurden alarmiert Nachdem die ersten Notrufe ein dramatisches Geschehen annehmen ließen, wurden die Feuerwehren Tiefenbach, Bellenberg und Illertissen alarmiert. Die beiden Nachbarwehren konnten aber bald wieder abrücken, ohne eingreifen zu müssen. Aktive der Tiefenbacher Wehr leiteten den Verkehr innerörtlich um, sodass es zu keinen größeren Behinderungen kam. Sobald der Polizeibericht über den Unfall vorliegt, berichten wir nach. (wis)

