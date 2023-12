Kirchhaslach/Babenhausen

vor 16 Min.

Per Mausklick in die Welt: Wie ein gelähmter Mann sein Schicksal meistert

Plus Bernhard Göttinger hat seit einem Unfall keine Kontrolle mehr über Beine und Arme. Den Alltag gestaltet der Kirchhaslacher nun in bemerkenswerter Weise. Auch dank Laptop, Brille und Blasrohr.

Von Sabrina Karrer

Hongkong, Santiago de Chile, Buenos Aires: Bernhard Göttinger hat eine Weltreise geplant. In einer digitalen Tabelle hat er die Kürzel der Flughäfen aufgelistet. Daneben die Start- und Landezeiten, die Flugzeugmodelle, deren Geschwindigkeit und die Breitengrade, die zu überwinden sind. Die Reise, die er so akribisch ausgetüftelt hat, wird Bernhard Göttinger allerdings nie antreten. Er ist vom Hals abwärts gelähmt, seit er vor acht Jahren mit seinem Auto gegen einen Baum geschleudert ist. Die Reisen – die unternimmt er nur noch in seinem Kopf. Mit Laptop, Brille und Blasrohr holt er sich ein bisschen weite Welt ins Zimmer.

Rund vier Stunden am Tag verbringt Bernhard Göttinger, 84, am PC. Dann steht vor seinem Rollstuhl ein Gestell mit einem großen und einem kleinen Bildschirm. Auf der Nase sitzt eine Brille, die an ein Headset erinnert. An dem einen Brillenbügel ist ein Sensor befestigt, der die Kopfbewegungen erfasst. Der Mauszeiger lässt sich auf diese Weise über die Bildschirme schieben. Am anderen Brillenbügel hängt ein Plastikröhrchen, in das Göttinger pustet. So klickt er den Mauszeiger via Funk. Eine Technik, über die man nur staunen kann. Für Bernhard Göttinger gehört sie zum Alltag.

