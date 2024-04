Das sind die Gründe für die Zugverspätungen in der Region

Plus Verspätungen und Ausfälle haben auf der Illertalbahn, bei Go-Ahead und Agilis zugenommen. Aktuell bremsen Reparaturen in Kellmünz und Altenstadt den Betrieb aus.

Seit einer guten Woche verspäten sich die Züge auf der Strecke Ulm– Memmingen reihenweise, weil eine Weiche am Kellmünzer Bahnhof am Montagabend, 8. April, von einem Zug beschädigt wurde. Eine knappe Woche später, am Sonntag, 14. April, fuhr ein Fahrzeug gegen eine geschlossene Bahnschranke in Altenstadt-Untereichen. Seitdem sind die Verspätungen wegen der Reparaturen an nun zwei Stellen noch üppiger, mehrere Fahrten fielen aus. Schon in den drei zurückliegenden Jahren waren die Pünktlichkeitswerte dort in vielem schlechter und nur knapp besser als im bayernweiten Durchschnitt – ähnlich sah es auf den Linien von Ulm nach München und Regensburg aus. Nicht nur deshalb passen die Vorfälle in Kellmünz und Altenstadt ins Bild.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), ein öffentliches Unternehmen, plant, finanziert und kontrolliert den Nahverkehr auf den bayerischen Schienen. Sie hat die Statistik für das Jahr 2023 veröffentlicht und vermeldet den schlechtesten Wert seit der Bahnreform in den 90er-Jahren. Nur 87 Prozent der Züge im Freistaat kamen pünktlich. Als pünktlich gewertet werden alle Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Verbindungen, die ganz ausfallen, kommen in dieser Auflistung nicht vor, dafür gibt es eine eigene Statistik. Auch diese Zahl ist bayernweit mit 6,3 Prozent deutlich höher als zuletzt.