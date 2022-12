Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Endlich Weihnachtsmarkt: Besuch in den Buden von Weißenhorn und Vöhringen

Waldtraud und Kurt Linke sind Imker aus Leidenschaft und bieten ihre Waren auf dem Weihnachtsmarkt in Weißenhorn an.

Plus Standbetreiber und Aussteller haben die Weihnachtsmärkte mindestens so vermisst wie Besucherinnen und Besucher. Wir haben bei einigen von ihnen vorbeigeschaut.

Von Ursula Katharina Balken, Herbert Hertramph Artikel anhören Shape

Mit der Glühweintasse in der Hand über den Markt schlendern, kleine Weihnachtsgeschenke einkaufen, Freunde treffen: Besucherinnen und Besucher genießen nach der langen Zwangspause die Weihnachtsmärkte in vollen Zügen. Aber auch Veranstalter und Standbetreiber ist die Erleichterung und die Freude deutlich anzumerken. Ein Besuch bei den Buden und Ausstellern in Weißenhorn und Vöhringen.

