Feuerwehrleute aus dem Kreis Neu-Ulm erhalten Ehrungen

Der Kreisfeuerwehrverband Neu-Ulm ehrt langjährige Aktive und Funktionsträger der Feuerwehren.

Eine Reihe von Ehrungen gab es bei der verbundenen Versammlung der Feuerwehrkommandanten und des Kreisfeuerwehrverbandes in der Bucher Rothtalhalle. Nachdem pandemiebedingt seit vier Jahren keine Versammlung möglich war, hatte sich eine große Anzahl angesammelt.

Für langjährige Dienstzeit und große Verdienste in hohen Führungsämtern wurden Werner Wildt ( Vöhringen), zum Ehren-Kreisbrandinspektor sowie Günter Wagner ( Pfaffenhofen) und Thomas Zawadke ( Neu-Ulm) zu Ehren-Kreisbrandmeistern ernannt. Landrat Thorsten Freudenberger und Kreisbrandrat Bernhard Schmidt überreichten nicht nur diese, sondern noch weitere Auszeichnungen: Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber für zwölf Jahre als Kommandant erhielten Heinz Braun (Hittistetten), Franz Münzenrieder (Betlinshausen) und Andreas Vogel (Nordholz). Dieselbe Auszeichnung in Gold für 18 Jahre im Kommandantenamt ging an: Günther Brugger (Untereichen), Helmut Gerstlauer (Schießen), Marcus Herrmann ( Unterelchingen), Peter Mayer (Hegelhofen), Peter Ritter (Attenhofen), Wilhelm Schneider ( Weißenhorn), Klemens Steinle (Herrenstetten), Georg Thalhofer, (Illerberg-Thal) und Werner Wechselberger (Au).

Werner Wildt (zweiter von links) wurde zum Ehren-Kreisbrandinspektor ernannt, Günter Wagner (Mitte) und Thomas Zawadke, (zweiter von rechts ) zu Ehren-Kreisbrandmeistern. Foto: Wilhelm Schmid

Für besondere Verdienste gab es weitere Auszeichnungen: Das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze erhielt Philipp Ott (Oberelchingen). Das Ehrenkreuz in Silber ging an Marcus Herrmann und Bruno Maier (Unterelchingen), Jürgen Schiml und Markus Heß, (Ludwigsfeld), Pfarrer Andreas Erstling (Weißenhorn) und Pater Ulrich Keller (Roggenburg), sowie das Ehrenkreuz in Gold an Michael Ade (Gerlenhofen). Wolfgang Prim (Attenhofen) erhielt von Bezirks-Jugendfeuerwehrwart Willi Sauter die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Silber. Stadtbrandmeister Michael Haitchi und Ehren-Kreisbrandmeister Thomas Zawadke, beide Neu-Ulm, wurden vom stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Markus Barnsteiner mit dem Ehrenkreuz des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben in Silber ausgezeichnet.