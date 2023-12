Glatte Straßen: Verletzte und Sachschaden nach Unfällen im Kreis Neu-Ulm

Auch am Samstag sind im Kreis Neu-Ulm Autos bei winterlicher Witterung von der Straße abgekommen. In Senden beendete die Polizei ein Treffen von Autofahrern.

Großes Glück hatte die Fahrerin oder der Fahrer eines Autos am Samstagnachmittag in Weißenhorn. Kurz vor 14 Uhr war die Person mit dem Wagen auf der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Adolf-Wolf-Straße unterwegs. Doch das Auto kam von der Straße ab und rutschte die Böschung zum Bahndamm hinunter. Es blieb oberhalb des Gleises im Tiefschnee stecken. Zu dem Zeitpunkt war glücklicherweise kein Zug auf der Strecke unterwegs, sodass niemand verletzt wurde und außer am Auto kein weiterer Schaden entstand. Es war einer von vielen Unfällen, die sich am Samstag bei Schnee und Eisglätte im Landkreis Neu-Ulm ereigneten.

Leicht verletzt wurden am frühen Samstagmorgen zwei Personen im Weißenhorner Stadtteil Emershofen: Eine 45 Jahre alte Frau verlor nach Angaben der Polizei wegen Schneeglätte in der Von-Vöhlin-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kollidierte frontal mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Auto. Die 45-Jährige und die Person im anderen Auto wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Autos drifteten auf dem Parkplatz des Iller-Center in Senden

Auf dem Weg von Bellenberg in Richtung Illertissen kam am Samstag gegen 6.45 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto nach links von der Staatsstraße ab. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen ins Rutschen geraten, weil der Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst hatte. Das Auto blieb im Graben stecken. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ob ein Sachschaden am Wagen entstanden ist, war am Sonntag noch unklar.

Nicht wegen eines Unfalls, sondern wegen einer Ansammlung zahlreicher Menschen war die Polizei am späten Freitagabend in Senden im Einsatz. Die winterliche Witterung mit dem vielen Schnee lockte laut Polizeibericht etwa 40 bis 50 Personen mit ihren Autos auf den Parkplatz des Iller-Centers. Sie umringten die große Parkfläche und sahen zu, wie andere auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihren Autos drifteten. Eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn konnte zwei Autofahrer dabei erwischen, wie sie gerade mit ihren Autos ihre Kreise zogen und drifteten. Da zwischenzeitlich mehrere Menschen wegen dieser Fahrmanöver bei der Polizei angerufen hatten, räumten schließlich zwei Streifen den Parkplatz. Gegen die beiden Autofahren wurde jeweils ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 360 Euro, außerdem erhalten die beiden jeweils einen Punkt in Flensburg.

Bei Osterberg und Illertissen rutschten Autos in den Straßengraben

Bereits am Freitagnachmittag hatte sich gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2017 zwischen Kellmünz und Osterberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam kurz vor der Einfahrt nach Weiler ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der schneebedeckten, glatten Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Graben. Dabei kippte der Pkw auf die linke Seite. Der Fahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Ebenso verunfallte um kurz nach 17 Uhr am Freitag ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Nordtangente in Illertissen. Auch dieser Fahrer hatte nach Angaben der Polizei seine Geschwindigkeit nicht der schneeglatten Fahrbahn angepasst und kam von der Straße ab. Dabei touchierte der Wagen ein Schild der Stadt Illertissen und kam erst nach ungefähr 100 Metern im Graben zum Stehen. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

Gegen den 18-Jährigen sowie gegen den 30-Jährigen, der den Unfall bei Osterberg verursacht hat, wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)