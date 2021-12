Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Landwirte sammeln bei einer Rundfahrt Spenden für die Kinderkrebshilfe

Weihnachtlich geschmückte Traktoren fahren am Samstag, 18. Dezember, durch Pfaffenhofen, Weißenhorn und andere Orte. Landwirte wollen bei der Aktion Spenden sammeln.

Von Jens Noll

Dieser Konvoi wird am Samstag kaum zu übersehen sein: Eine Reihe von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, weihnachtlich geschmückt mit Lichterketten, macht sich am 18. Dezember von Finningen aus auf den Weg durch einige Orte im Kreis Neu-Ulm. Zweck der Fahrt, die von einer Gruppe von Landwirten aus dem Landkreis organisiert wird, ist das Sammeln von Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe. In anderen Regionen haben solche Aktionen bereits stattgefunden, nun soll erstmals auch im Kreis Neu-Ulm auf diese Weise Geld für einen guten Zweck zusammengetragen werden.

