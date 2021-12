Trotz fehlender Genehmigung: Kompromiss rettet "Lichterfahrt" der Bauern

Plus Obwohl sie keine Genehmigung hatten, sind Landwirte am Samstagabend mit geschmückten Traktoren durch den Kreis Neu-Ulm gefahren. Ein Kompromiss machte das möglich.

Das Landratsamt Neu-Ulm hatte die Aktion nicht genehmigt. Trotzdem haben am Samstag Bäuerinnen und Bauern 50 bis 60 Traktoren in Bewegung gesetzt, um im Rahmen einer "Lichterfahrt" im Landkreis Neu-Ulm Spenden für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Zustande kam das durch einen Kompromiss, auf den sich die Landwirte mit der Polizei einigten.