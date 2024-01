Landkreis Neu-Ulm/Ulm/Unterallgäu

So verlief die Silvesternacht aus Sicht der Polizei

Ein Mann verletzte sich in Ulm, weil ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte.

Plus Böller-Unfälle und ein brennendes Toilettenhäuschen im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm: Die Polizei zieht nach dem Jahreswechsel Bilanz.

Verletzte nach Böller-Unfällen, eine Baustellentoilette in Flammen, ein zerstörter Kinderwagen: In der Silvesternacht gab es im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm mehrere Zwischenfälle, oft in Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern. Welche Bilanz zieht die Polizei, die bundesweit eine aufgeheizten Stimmung zum Jahreswechsel befürchtet hatte?

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West - zuständig unter anderem für die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu - teilt mit, dass es rund 30 Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr gab. Allerdings meist aus vergleichsweise harmlosen Gründen. Die Beamtinnen und Beamten seien 271 Mal gerufen worden, etwa wegen Ruhestörung, Streit, Verkehrsdelikten oder Sachbeschädigungen.

