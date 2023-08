Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Schreiben Sie noch Postkarten?

Auch in Zeiten von Handy und Mail werden noch immer an den meisten Urlaubsorten Postkarten angeboten.

Plus Früher gehörte das Postkartenschreiben zum Urlaub dazu. Wie ist das heute? Darüber haben wir bei unserer Umfrage mit Menschen aus dem Kreis Neu-Ulm gesprochen.

Von Regina Langhans

In Zeiten von Internet und Handy lassen sich Informationen viel schneller austauschen als per Post. Das Briefeschreiben und Verschicken von Postkarten erscheint da vielfach nicht mehr attraktiv. Es sei denn, sie stehen für mehr als den reinen Nachrichtenaustausch. Zum Beispiel Postcrossing, eine Mischung aus digital und analog. Fans dieser Art von Austausch haben sich diese Woche in Illertissen getroffen. In unserer Umfrage in Illertissen und Vöhringen wollten wir wissen: Schreiben Sie noch Postkarten?





