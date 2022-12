Autofahren bei Eis und Schnee: Das sollten Sie beachten

Plus Wenn es schneit und Straßen glatt sind, dann kann die Fahrt mit dem Auto gefährlich werden. Ein Experte gibt Ratschläge, wie Sie sicher ans Ziel kommen.

Bei Schnee und Eis kann die Autofahrt schnell zur Rutschpartie werden. Nicht umsonst weist die Polizei meist schon vor dem Wintereinbruch auf die Gefahren in Zusammenhang mit Glätte und Schnee im Straßenverkehr hin. Und dennoch kommt es bei solchen Witterungsverhältnissen vermehrt zu Unfällen. Das bestätigte sich auch am vergangenen Freitag im Raum Ulm und Neu-Ulm. Es gibt jedoch einige Tipps und Tricks, um Kollisionen zu vermeiden.