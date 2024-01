Mitangeklagter sagt im Prozess um Doppelmord von Altenstadt aus

Beim Mordprozess in Memmingen spricht der Mitangeklagte über seine Beziehung zu den Hauptangeklagten. Von einer Tötungsabsicht will er nichts gewusst haben.

Im Prozess um den Doppelmord in Altenstadt im südlichen Landkreis Neu-Ulm hat der Mitangeklagte am zweiten Verhandlungstag die Ankündigung seiner Anwälte wahr gemacht. Der sehr höflich im Sitzungssaal des Memminger Landgerichts auftretende Softwareentwickler Joffrey S. sprach über seine Freundschaft zu den beiden Hauptangeklagten, dem Ehepaar Patrick und Julia O.

Doppelmord in Altenstadt: Mitangeklagter lernte Hauptangeklagten über Facebook kennen

Kennengelernt hatten sich Patrick O. und Joffrey S. demnach im Jahr 2022 über Facebook. Beide interessierten sich für Autos und trafen sich fortan regelmäßig an Wochenenden. Eines Tages bat der Hauptangeklagte aus dem Altenstadter Ortsteil Untereichen ihn um einen Gefallen. S. sollte O. dabei helfen, eine Schreckschusswaffe im Haus von Vater Karl O. abzulegen, damit die Polizei auf den 70-Jährigen aufmerksam wird. Dass O. wohl geplant hatte, seinen eigenen Vater zu töten, wusste S. nach eigenen Angaben nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Am Landgericht Memmingen hat der Prozess um den Altenstadter Doppelmord begonnen. Gerichtssprecher Ivo Holzinger erklärt, worum es in dem Fall geht und was den Angeklagten droht. Video: Wilhelm Schmid

Die Beziehung seines Freundes zu dessen Vater sei ihm zu Beginn recht normal vorgekommen, erzählte der 32-Jährige. Doch im Herbst 2022 habe er von einem Streit erfahren. Dabei sei es um die Kosten für eine Hausrenovierung gegangen. Patrick O. habe berichtet, dass seine Familie sich vom Vater bedroht gefühlt habe.

Der Vater wurde laut Anklage erstickt, dessen Lebensgefährtin mit 44 Messerstichen getötet

Laut Anklage töteten Patrick und Julia O. das Ehepaar Karl und Monika O. in der Nacht auf den 22. April 2023. Joffrey S., der zu dem Zeitpunkt in Albstadt in Baden-Württemberg wohnte, ist wegen Beihilfe angeklagt.

Der 70 Jahre alte Rentner und seine 55-jährige Lebensgefährtin rechneten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht mit einem Angriff und waren wehrlos. Julia und Patrick O. sollen gemeinsam die im Bett liegende Monika O. mit 44 Messerstichen und Karl O. durch Ersticken getötet haben. Laut Anklage haben sie anschließend versucht, das Verbrechen als erweiterten Suizid von Karl O. darzustellen. Es sollte also so aussehen, als hätte Karl O. seine Frau und sich selbst umgebracht. Ziel der Tat soll es gewesen sein, zu verhindern, dass die Schenkung eines Hauses in Altenstadt von Karl O. an seinen Sohn rückgängig gemacht wird. Nach Ansicht der Staatsanwalt beabsichtigten die beiden Angeklagten auch, die Verstorbenen zu beerben.

Lesen Sie dazu auch

Dem Mitangeklagten wird vorgeworfen, Patrick und Julia O. in der Tatnacht sein Auto für die Fahrt von seinem Wohnort im Zollernalbkreis zum Tatort geliehen und das Kleinkind des Ehepaar beaufsichtigt zu haben. Zudem soll der Softwareentwickler eine Wildkamera, die die Fahrt des Ehepaars zum Tatort hätte aufzeichnen können, deaktiviert haben. Er berichtete am Dienstag, dass die Familie am besagten Wochenende tatsächlich bei ihm gewesen sei. Die Eltern seien in der Nacht nach Altenstadt gefahren und am frühen Morgen wieder zurückgekehrt. "Jetzt darfst du wirklich keinem was erzählen", habe Patrick O. dann zu ihm gesagt. Es sei nicht nach Plan gelaufen, er habe "Scheiße gebaut".

Der Prozess wird am Donnerstag, 1. Februar, fortgesetzt.