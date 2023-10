Junger Motorradfahrer stürzt bei Osterberg

Wegen eines missglückten Fahrmanövers auf der Kreisstraße zwischen Oberroth und Osterberg wird ein 17-Jähriger leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat ein Fahranfänger, der mit einem Motorrad unterwegs war, bei einem Unfall bei Osterberg erlitten. Gegen 13.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr der 17-Jährige am Montagmittag mit einem Leichtkraftrad die Kreisstraße 7 von Oberroth in Richtung Osterberg. In einer Linkskurve kam ihm ein Auto entgegen. Der 17-Jährige korrigierte seinen Fahrtwinkel, um in der Kurve einen ausreichenden Abstand zum entgegenkommenden Fahrzeug einhalten zu können. Dabei richtete er sein Kraftrad etwas auf, was jedoch dazu führte, dass er mit den Rädern von der Fahrbahn abkam. Dem Polizeibericht zufolge stürzte der 17-Jährige einen kleinen Abhang hinunter und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, das andere Auto blieb unbeschädigt. (AZ)