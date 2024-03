Pfaffenhofen/Weißenhorn

Neuer Rad- und Wirtschaftsweg verbindet Oberhausen mit Beuren

Plus Das Bauprojekt zwischen drei Dörfern wird bald Realität. Die Strecke verspricht nicht nur eine Verbesserung für Radfahrer, sondern auch für die Landwirtschaft.

Das Staatliche Bauamt Krumbach schließt in Kooperation mit dem Markt Pfaffenhofen und der Stadt Weißenhorn eine Lücke im Radwegenetz im Kreis Neu-Ulm. In diesem Jahr soll ein neuer Rad- und Wirtschaftsweg gebaut werden, der Oberhausen mit Niederhausen und Beuren verbindet. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Pfaffenhofen wurden die Pläne vorgestellt.

Auch landwirtschaftliche Maschinen werden den Weg befahren können, da er mit insgesamt 3,50 Metern deutlich breiter sein wird als ein gewöhnlicher Fahrradweg. Die Pläne sind bereits vom Staatlichen Bauamt genehmigt und womöglich dürften die Bauarbeiten bereits im Sommer beginnen, wie Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser informierte.

