Ein Leben für den Fußballsport: Wie hart ist der Weg nach oben, Max Neuberger?

Maximilian Neuberger ist ein echtes Eigengewächs des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Ein Podcast über das Leben als Profi, Heimatliebe und Glück.

"Man hat früher in der Jugend schon rübergeschielt zur ersten Mannschaft und das Ziel gehabt, da mal zu spielen." Für Maximilian Neuberger ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Der 23-Jährige zählt inzwischen zum Stammpersonal beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Und er ist ein echtes Eigengewächs. In der D-Jugend wechselte er von seinem Heimatverein, den Sportfreunden Illerrieden, zum FVI, wurde dort ausgebildet - und wagte, gerade volljährig, sogar den Sprung ins Profilager zum FC Ingolstadt. Doch dann bekam er die Härte des Fußballgeschäfts zu spüren.

Sehr turbulent sei die Zeit bei den Oberbayern gewesen. Sechs verschiedene Trainer hatte er dort in gerade einmal zwei Jahren. Warum das für die Entwicklung eines jungen Kickers nicht gerade förderlich ist, erzählt Neuberger im Podcast-Gespräch mit Stephan Schöttl bei Studio West: Der Donau-Iller-Podcast. Der Fußballer spricht auch darüber, wie er seitdem mit Rückschlägen umgeht und weshalb es ihn im Sommer 2023 dann doch wieder zurückzog in die Heimat. Dabei macht der Illertisser auch deutlich, dass man auf dem Weg nach oben nicht nur Talent und Fleiß braucht. "Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Trainer und der richtigen Mannschaft sein", sagt er. Sprich: Man muss einfach auch das nötige Glück haben.

Was macht den FV Illertissen im Pokal-Wettbewerb so stark?

Das Podcast-Gespräch dreht sich auch um die ungeliebte, weil körperlich stets sehr anstrengende Vorbereitungszeit nach der Winterpause. Um den Pokalschreck FVI, Derbys gegen den FC Memmingen und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024. Welche Positionen er auf dem Feld schon innehatte und wie viel beim FV Illertissen noch fehlt, um dort unter Profibedingungen zu arbeiten, ist ebenfalls Thema in der neuen Folge von Studio West.

Schon in der Jugend spielte Maximilian Neuberger für den FV Illertissen. So wie hier 2017 bei der schwäbischen B-Jugend-Meisterschaft. Foto: Erwin Hafner (Archiv)

Die Winterpause haben Neuberger und seine Partnerin genutzt, um auch den Lebensmittelpunkt von Ingolstadt wieder in die Region zu verlegen. Denn der 23-Jährige mag seine Heimat. Hat er in Illertissen einen Lieblingsplatz? Und welches Potenzial schlummert eigentlich noch im Verein? Auch darum geht es in der neuen Podcast-Folge.

