Attacke auf israelisches Geschäft in Senden: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben Steine auf eine Schaufensterscheibe geworfen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Motiv aus.

Unbekannte haben in Senden ein israelisches Lebensmittelgeschäft attackiert. Jemand warf in der Nacht zum Samstag Steine auf die Schaufensterscheibe des Ladens an der Hauptstraße. Die Polizei geht momentan von einem antisemitischen Motiv aus. Deshalb hat das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen noch am Samstag übernommen. Vonseiten der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen durch den Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft München geführt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Attacke gegen 2 Uhr nachts. Die Schaufensterscheibe wurde durch zwei Steinwürfe stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Feuerwehr Senden war danach im Einsatz, um bei der Sicherung der Scheibe zu helfen.

Attacke auf israelisches Geschäft in Senden: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Weißenhorn veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Wer etwas beobachtet hat, solle sich telefonisch unter der Nummer 07309/96550 melden. Später ergänzte die Polizei die erste Meldung. Es gebe Hinweise, dass die Tat möglicherweise einen politischen Hintergrund habe. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem antisemitischen Motiv ausgegangen, die Ermittlungen werden jedoch in sämtliche Richtungen geführt", teilt die Polizei mit. (AZ/stz)