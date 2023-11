Der Sendener Kommandant erhält eine seltene Feuerwehr-Auszeichnung

Die Regierungspräsidentin in Augsburg zeichnet Peter Walter aus Senden für seine besonderen Verdienste im Feuerwehrwesen mit dem Steckkreuz aus.

Man kann die Steckkreuz-Träger unter den noch aktiven Feuerwehrleuten im Landkreis Neu-Ulm an einer Hand abzählen. Jetzt gehört auch der Kreisbrandinspektor und Kommandant der Feuerwehr Senden zu diesem Kreis. Peter Walter erhielt die sehr seltene Auszeichnung bei einer Feierstunde in Augsburg. Nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm erhält rechnerisch nur eine Einsatzkraft von 2000 das Steckkreuz als Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Bayern.

Regierungspräsidentin Barbara Schretter überreichte Peter Walter die Auszeichnung. Er leiste seit Jahren einen „beispiellosen Dienst für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, der höchste Anerkennung und Respekt verdient“, sagte die Laudatorin. In zahllosen schweren Einsätzen habe er sich bewährt und durch sein wissensbasiertes, umsichtiges Handeln Leben gerettet und Schäden abgewehrt. Bei der Feuerwehr Senden habe er zudem stetig die Modernisierung vorangetrieben und sich um das gesamte Feuerwehrwesen hochverdient gemacht, sagte die Regierungspräsidentin.

Peter Walter trat 1975 in die Feuerwehr Senden ein

Wie das Landratsamt mitteilt, war Peter Walter 20 Jahre Jugendwart bei der Feuerwehr Senden. In dieser Zeit zeichnete er für die Ausbildung hunderter Jugendlicher verantwortlich und leistete so einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung des Einsatzpersonals bei den Feuerwehren der Stadt und den Stadtteilen Sendens.

Am Standort Senden ist Peter Walter auch als Leiter von Landkreislehrgängen tätig. „Dies verlangt ihm einiges an zusätzlicher Arbeit ab, er bringt seine Erfahrung bei einer der größten Stützpunktfeuerwehren des Landkreises jedoch so gewinnbringend ein, dass alle Landkreisfeuerwehren durch ihn profitieren und eine solide Ausbildung erhalten“, würdigte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt seinen Mitstreiter in der Kreisbrandinspektion.

2018 wurde Walter zum Kreisbrandinspektor bestellt

Der bald 62-jährige Walter trat 1975 in die Feuerwehr Senden ein. 1986 wurde er zum Löschmeister, 1994 zum Oberlöschmeister und 2002 zum Brandmeister befördert. Von 1986 bis 2006 engagierte er sich als Jugendwart. 2006 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. 2012 rückte er zum Kommandanten auf. Seit 2000 fungiert Peter Walter als Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen und Wettbewerben der Feuerwehren. 2011 bis 2018 war er Kreisbrandmeister, ehe er 2018 zum Kreisbrandinspektor bestellt wurde.

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf vertrat bei der Ehrung die Stadt Senden, Kreisbrandrat Bernhard Schmidt den Landkreis Neu-Ulm. Beide gratulierten Walter zu seiner hohen Auszeichnung. (AZ)