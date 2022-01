Senden

17:41 Uhr

Beratung und mehr: Was der Familienstützpunkt in Senden künftig bietet

Der Familienstützpunkt Senden soll im neuen Kindergarten am Weberei-Gelände untergebracht werden.

Plus Nachdem das Familienzentrum St. Christophorus schloss, fehlt es in Senden an Beratungsangeboten für Eltern und Kinder. Der Familienstützpunkt soll diese Lücke schließen.

Von Angela Häusler

Beratung und Begleitung für Familien soll der Familienstützpunkt bieten, den die Stadt Senden im neuen Kindergarten auf dem Webereigelände installieren will. In der Sitzung des Stadtrats am Dienstag beschlossen die Räte einstimmig, dass die Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz aus Neu-Ulm Trägerorganisation des neuen Stützpunkts wird. Sie hatte das günstigste Angebot abgegeben.

