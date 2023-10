Senden

vor 20 Min.

Parken in Senden wird zum 1. Januar 2024 teurer

In der Sendener Innenstadt, aber auch am Waldsee und am Baggersee müssen Autofahrerinnen und Autofahrer künftig mehr fürs Parken bezahlen.

Plus Der Sendener Stadtrat stimmt einer Erhöhung der Parkgebühren in Senden zu. Auf Antrag eines Mitglieds verdoppeln sich die Tarife an den Badeseen sogar.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Das Parken in Senden ist im Verhältnis zu Ulm und Neu-Ulm günstig und Parkdruck gibt es in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Neu-Ulm fast nie. Aber auch dort wird es teurer, das Auto auf öffentlichen Parkplätzen abzustellen. Der Sendener Stadtrat hat einen Vorschlag der Verwaltung zu einer solchen Erhöhung im Innenstadtbereich angenommen. Auf Antrag von Dietmar Roschkar (BiSS) wird es auch am Waldsee und am Baggersee für diejenigen teurer, die mit dem Auto zu kommen.

Sendens Nachbarkommunen verlangen bis auf Neu-Ulm bislang keine Parkgebühren. Deshalb betonte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf die Wichtigkeit einer nur geringfügigen Erhöhung, um im Vergleich mit diesen Nachbargemeinden attraktiv zu bleiben. Sie stellte aber gegen Einwände mehrerer Erhöhungsgegner im Stadtrat auch fest, dass man bei einer Anhebung der Parkgebühren pro Stunde in Senden von 50 Cent auf 70 Cent von 1. Januar 2024 über eine höhere Belastung spreche „für Leute, die sich ein Auto leisten können“. Auch die Stadt Senden sei in einer Situation, „in der wir nichts mehr zu verschenken haben“, sagte sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen