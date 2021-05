Man muss ihn ja nicht gleich mögen

Aber man sollte Vladimir Lucic respektieren. Denn oft macht er für Pokalsieger Bayern München den Unterschied in den engen Spielen – etwa in dem gegen tapfere Ulmer

Man wird außerhalb von München kaum jemanden in Basketball-Deutschland finden, der diesen Vladimir Lucic mag. Diesen stets mürrisch wirkenden Serben, der auch nach leichten Berührungen so gerne fällt. Man muss ihn ja auch nicht gleich mögen. Aber jeder, der sich mit dieser Sportart beschäftigt, wird den Kapitän des FC Bayern München in hohem Maße respektieren. Weil es eben oft Vladimir Lucic ist, der in den ganz engen Spielen den Unterschied ausmacht. So auch in der epischen Halbfinal-Schlacht um den deutschen Pokal, in der sich die bravourös kämpfende Mannschaft von Ratiopharm Ulm dem späteren Pokalsieger Bayern München erst nach zwei Verlängerungen mit 102:104 geschlagen gab.

Lucic hatten es die Bayern schon in erster Linie zu verdanken, dass sie sich in die erste Zusatzschicht retten konnten. Die letzten Aktionen in der regulären Spielzeit gingen fast ausnahmslos auf sein Konto: Dreier, Freiwurf, Block gegen Troy Caupain, Spielstand 84:84 und weitere fünf Minuten. Erneut sahen die Ulmer wie der Sieger aus, doch diesmal gab es eine dieser bereits erwähnten Schiedsrichter-Entscheidungen pro Lucic. Angebliches oder tatsächliches Foul von Cameron Clark beim Dreier, also drei Freiwürfe und natürlich waren die alle sicher drin. Spielstand somit 91:91 und weiter ging es.

Erst in der zweiten Verlängerung ging Ratiopharm Ulm dann anscheinend tatsächlich die Puste aus. Genau 26 Sekunden vor dem Ende hieß es 104:96 für den hohen Favoriten, die Schlacht schien geschlagen, der Sieger ermittelt. Aber die Ulmer fanden tatsächlich noch einmal einen Weg zurück in dieses Spiel: Zwei Freiwürfe von Aric Holman, ein Dreier des schlaksigen Amerikaners hinterher, ein Treffer von Andreas Obst von der Linie: Spielstand also nur noch 104:102 für die Bayern und somit ein „one possession game“. So nennen Basketballer ein Spiel, das mit einem Angriff gedreht werden kann und genau diese Chance schenkte Bayern-Center Leon Radosevic den Ulmern sechs Sekunden vor Schluss mit zwei Freiwurf-Nieten. John Petrucelli probierte es noch von draußen, der Ball prallte vom Ring ab und das Drama war tatsächlich beendet.

Es ist für die Ulmer ein schwacher Trost, aber sie haben sich an diesem Nachmittag die Hochachtung der kompletten Fachwelt verdient und sie können mit breiter Brust in die Play-off-Spiele gegen Oldenburg gehen – auch wenn es personell eng wird. Per Günther fehlte wegen seiner Ellbogen-Verletzung auch im Pokal und Thomas Klepeisz saß ebenfalls nur auf der Bank, den rechten Arm in einer Schlinge. Sein Sportdirektor Thorsten Leibenath hält es für „wenig wahrscheinlich“, dass Klepeisz in dieser Saison noch einmal zurückkommt. Zumindest im Pokal fehlten also gleich zwei Spieler für die Position des Pointguards. Den Großteil der Arbeit im Spielaufbau erledigte Troy Caupain, ein bisschen Unterstützung bekam er vom Drittligaspieler Marius Stoll und von Andreas Obst.

Umso bemerkenswerter ist die Moral der Ulmer, die nach einem 36:49-Rückstand zur Halbzeit tatsächlich zurückkamen. Die Einschätzung von Thorsten Leibenath, dass so etwas schon noch aufzuholen ist, dürften zur großen Pause nicht viele Beobachter geteilt haben. Aber Ulm hat eben zumindest in dieser Saison noch einen Andreas Obst, der im Audi-Dome sechs Dreier traf und vor allem hat Ulm einen Troy Caupain, der sich einmal mehr in absoluter MVP-Verfassung präsentierte: 24 Punkte, elf Rebounds und damit bester Spieler seiner Mannschaft auch in dieser Statistik, dazu fünf direkte Korbvorlagen. Das Ende des Spiels erlebte Caupain nach seinem fünften Foul nur noch von der Bank aus – ebenso wie sein Mannschaftskamerad Dylan Osetkowski und ebenso wie bei den Bayern Wade Baldwin, Jalen Reynolds, Jajuan Johnson und Zan Sisko. Sie alle sind ersetzbar – Troy Caupain ist es nicht.