vor 53 Min.

Diese Niederlage tut den Devils Ulm/Neu-Ulm nicht weh Lokalsport

Nach dem 3:4 in Kempten ist jetzt eine Punktlandung auf Platz drei nach der Hauptrunde möglich

Über die knappe 3:4-Niederlage beim ESC Kempten vor der Saison-Rekordkulisse von 2324 Zuschauern dürfte beim VfE Ulm/Neu-Ulm niemand wirklich traurig sein. Platz eins nach der Hauptrunde ist in der Eishockey-Landesliga schließlich so gut wie sicher an den ESV Burgau vergeben. Rang drei wäre nun ganz nach dem Geschmack der Devils. Die sind jetzt zwar nur noch Vierter. Weil aber am letzten Spieltag die Konkurrenten Kempten und Buchloe direkt aufeinander treffen und sich gegenseitig die Punkte abnehmen, können die Donaustädter mit einem Sieg in Bad Wörishofen am kommenden Sonntag wieder einen Platz gutmachen. Als Dritter wären sie in der Aufstiegsrunde in einer Gruppe mit dem Nachbarn Burgau, die Gegner wären nicht ganz so stark und die Fahrten etwas weniger weit.

Die kurze Anreise ins Allgäu verkraftete die Mannschaft der Devils hervorragend. Bereits nach 17 Sekunden traf Dominik Synek auf Vorlage des eigentlichen Torjägers Peter Brückner zur Gästeführung. Fünf Minuten später war es mit Timo Schirrmacher ein früherer Memminger, der gegen die Allgäuer auf 2:0 stellte. Mitte dieses Drittels verkürzte Kempten auf 1:2 und nutzte damit die einzige Überzahlsituation überhaupt in diesem Spielabschnitt.

Danach wurde es aber personell arg dünn. Bei den Devils war zwar nach auskurierter Verletzung Verteidiger Sebastian Koberger wieder dabei. Dafür musste der Tscheche Peter Ceslik wegen einer Grippe passen und er fehlte an allen Ecken und Enden. Patrick Meißner und Michael Simon waren ebenfalls angeschlagen ins Spiel gegangen. Beide probierten es zwar im ersten Drittel, aber danach war die Partie auch für sie beendet. Prompt kassierten die Donaustädter nach 32 Minuten den Ausgleich.

Nach vier Minuten im Schlussabschnitt ging Kempten dann in Führung, die Florian Döring noch einmal egalisierte (49.). Zwei Minuten danach erzielten die Allgäuer aber ihren vierten Treffer und obwohl der Devils-Trainer Robert Linke eine halbe Minute vor Schluss seinen Torhüter Maximilian Güßbacher für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm, blieb es beim 4:3 für den ESC Kempten.

Selten hat eine Niederlage so wenig geschmerzt. Die Devils haben es nun selbst in der Hand, mit einem Sieg in Bad Wörishofen am Dreikönigstag die Punktlandung auf Platz drei nach der Hauptrunde zu schaffen. (duja)

Themen Folgen