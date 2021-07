Fußball

17:00 Uhr

Verstärkung aus Fernost: Wie drei Japaner zum FV Illertissen kommen

Plus Beim Regionalligisten FV Illertissen kicken gleich drei Japaner. Einer von ihnen hat einen Bruder, den Bundesliga-Fans kennen.

Von Stephan Schöttl

Sushi. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. An vieles haben sich Goson Sakai, Kento Teranuma und Natsuhiko Watanabe in Bayern schon gewöhnt. Aber eben nicht an alles. Wie kommen die drei Japaner zum FV Illertissen? Und wie ergeht es Ihnen in der Region? Uns erzählen sie es – auch im Video.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen