00:01 Uhr

Man tut sich nicht mehr weh

Ulm bricht in einem eigentlich unbedeutende Spiel bei Bayern München im letzten Viertel ein. Der Gegner im Viertelfinale steht jetzt endgültig fest

Von Pit Meier

Assistenztrainer Tyron McCoy hatte vorab gesagt: Wenn Ratiopharm Ulm beim Tabellenführer der Basketball-Bundesliga nicht voll konzentriert zur Sache geht, dann kann es gegen Bayern München hässlich werden. Am Freitag gab McCoy die Verantwortung wieder an seinen Chef Thorsten Leibenath ab, der in dieser Woche mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und richtig hässlich wurde es entgegen der Befürchtungen nicht – obwohl beide Mannschaften eine verständliche Lässigkeit an den Tag legten. Aber Ulm verlor eben doch klar mit 72:95 Nicht nur deswegen steht schon vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Vechta fest, dass der Gegner im Viertelfinale der Play-offs wie erwartet Alba Berlin ist.

Als das Spiel im Audi-Dome begann, da war bei einer Bamberger Sechspunkte-Führung in Bayreuth kurz vor Schluss bereits absehbar, dass die Ulmer auf jeden Fall Sechster der Hauptrunden-Tabelle bleiben würden. Sie konnten somit ohne Druck spielen, der Ausfall von David Krämer und Per Günther war angesichts der überschaubaren sportlichen Bedeutung der Partie nicht weiter tragisch. Weil es auch für die Bayern in der Hauptrunde um nichts mehr ging, entwickelte sich ein munteres Spielchen ohne die ganz große Intensität. Man tat sich nicht mehr weh. Ulm führte in den ersten Minuten knapp, nach dem Anfangsviertel hieß es 19:16 für den deutschen Meister.

Schon zu Beginn des zweiten Spielabschnitts stand bei den Gästen der Nachwuchscenter Till Pape auf dem Feld, der sich mit einem Dreier auch gleich prima einführte. Insgesamt waren die Ulmer in dieser Phase sogar ein bisschen gieriger auf diesen Sieg für die Statistik, der ihnen sicher moralischen Auftrieb für die Play-offs gegeben hätte. Im Münchener Audi-Dome hat schließlich in dieser Saison noch keine Bundesliga-Mannschaft gewonnen. Zeitweise führten die Ulmer mit sieben Punkten und beim 39:40-Rückstand zur großen Pause schnupperten sie immer noch an einer Überraschung.

Es war zu erwarten, dass der deutsche Meister irgendwann aufs Gas drücken würde. Doch irgendwie bekamen die Bayern die Handbremse vorerst nicht gelöst und begnügten sich mit einem 64:61-Vorsprung nach dem dritten Viertel. Erst in diesem Schlussabschnitt wurde es deutlich, woran auch die Schiedsrichter mit einigen fragwürdigen Entscheidungen gegen Ulm ihren Anteil hatten. München bedankte sich mit einem 14:0-Lauf vom 66:63 zum 80:63 und damit war schon mehr fünf Minuten vor dem Ende die Luft endgültig raus aus diesem Spiel.

Ein bisschen hässlich oder mindestens unschön wurde es dann tatsächlich noch, weil die Ulmer im Schlussabschnitt insgesamt nur noch elf Punkte zustande brachten. Spätestens jetzt wissen sie, wie schwer es gegen eine Spitzenmannschaft ist. Im Viertelfinale wartet mit Berlin ein ähnliches Kaliber.

Themen Folgen