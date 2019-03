vor 25 Min.

Ulm gewinnt Derby der Doppelstadt

Kegler aus Thal verlieren deutlich

Der schon feststehende Meister der Kegel-Verbandsliga der Frauen, der ESC Ulm, hat das Lokalderby gegen den KV Neu-Ulm locker mit 6:2 Punkten gewonnen und konnte sich damit für die Hinspielpleite revanchieren. Die Neu-Ulmer Keglerinnen konnten sich trotz der Niederlage freuen, denn durch die gleichzeitigen Niederlagen von Burgberg und Aulendorf können sie nicht mehr vom sechsten Tabellenplatz verdrängt werden – was den gleichzeitigen Klassenerhalt bedeutet. Die Partie war schon im Startdurchgang entschieden. Meike Denk (Neu-Ulm) musste nach 90 Wurf verletzungsbedingt aufgeben und eine Auswechselspielerin war nicht vorhanden.

ESC Ulm: Häger (598 Holz), Fäßler (566), Lettner (560), Ruß (552), Wolfsteiner (550), Botzenhart (539).

KV Neu-Ulm: Grüger (563), Korzer (557), Ferigutti (529), Hatzelmann (520), Allgaier (493), Meike Denk (325, verletzungsbedingte Aufgabe).

Eine deutliche Niederlage mussten die Kegler von Alle Neune Thal im Kellerduell bei Fortuna Schwabmünchen in der Landesliga einstecken. Mit 1:7 verlor das Team. So musste AN die Heimreise ohne Punkte antreten, dennoch bleiben die Thaler aufgrund eines halben Mannschaftspunktes mehr vor Schwabmünchen auf dem drittletzten Platz – nach dem jetzigen Stand ein Nichtabstiegsplatz.

AN Thal: König (592), Stoll (549), Abt (528), Kandler (520), Mazeth (518), Metzdorf/Heider (479).

Der FV Gerlenhofen hat beim Bezirksoberliga-Spitzenreiter SKC Unterthingau unglücklich mit 3:5 verloren. Lange führte der FVG gegen den motivierten SKC, doch am Ende riss das Heimteam das Ruder noch herum. Mit einem Sieg wäre dessen Aufstieg nämlich besiegelt gewesen. So kam es dann letztlich auch. (hatz, ser, az)

FV Gerlenhofen: Mazeth (598), Hinke (569), Klose (559), Bühler (556), Ritlewski (540), Schwarzmann (503).

