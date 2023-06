Fußball

vor 48 Min.

Erste Entscheidung ist getroffen: Der Pokal-Hit steigt im Vöhlinstadion

Plus Der FV Illertissen trägt das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf im eigenen Stadion aus. Warum man sich auch im nahen Oberschwaben auf das Duell freut.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Natürlich hätten sie sich einen Bundesligisten gewünscht. So aber bescherten Stabhochspringerin Sarah Vogel und DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs dem Regionalligisten FV Illertissen erneut einen Zweitligisten. Wie im vergangenen Jahr mit dem 1. FC Heidenheim ist das aber auch heuer mit Fortuna Düsseldorf zumindest ein ambitionierter Klub aus Deutschlands zweithöchster Spielklasse, der Mitte August im Vöhlinstadion empfangen wird. Seit Montag ist klar: Der FVI wird für das „Spiel des Jahres“ nicht ausweichen und Düsseldorf lieber im eigenen Zuhause empfangen.

Vereinsvorsitzender Rainer Bleser hatte dazu am Montagvormittag bereits die entsprechenden Telefonate mit den Verantwortlichen der Stadt, der Polizei, des Verbands und der Fortuna geführt. Er sagt: „Wir hätten uns natürlich einen anderen Gegner gewünscht. Andererseits ist das aber eine Paarung, die uns nicht so viele Probleme im organisatorischen Bereich bereitet.“ Im vergangenen Jahr war das beim Duell mit Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim anders. Die Partie galt als Hochrisikospiel, Auflagen und Kosten waren für den FV Illertissen enorm. „Für uns ist es wichtig, dass sich all das heuer im Rahmen hält“, sagt der Vorsitzende. Dadurch freilich würden dem Verein am Ende auch mehr Einnahmen bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen