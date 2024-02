Fußball

vor 17 Min.

Künstliche Intelligenz macht's möglich: Verrückte neue Stadien im Raum Ulm

Plus Künstliche Intelligenz kann mittlerweile viel. Wir haben sie für Vereine in der Region fantasievolle Fußballstadien mit typischen Merkmalen kreieren lassen.

Von Stephan Schöttl

Künstliche Intelligenz kann mittlerweile ganz schön viel: Sie erstellt Texte, Videos, Tondokumente und sie gestaltet auch Bilder. Manchen Menschen erleichtert die KI die Arbeit, für andere ist sie eine riesige Spielwiese. Mithilfe künstlicher Intelligenz haben wir Fußballstadien kreiert, die typische Merkmale der Region oder der Klubs aus der Umgebung verbinden. Herausgekommen sind zugegebenermaßen nicht immer ganz realistische Entwürfe. Denkbares und noch ziemlich undenkbares.

In Illertissen zum Beispiel träumen sie schon länger von einer kleinen Fußballarena. Die Pläne sind zumindest so weit fortgeschritten, dass sie im Stadtrat bereits auf dem Tisch lagen, eine Entscheidung für eine der verschiedenen Aus- und Umbauvarianten steht noch aus. Mit unserem KI-Vorschlag könnten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Die fantasievoll geschaffene Arena, in den Vereinsfarben Blau und Weiß gehalten, hat das benachbarte Freizeitbad „Nautilla“ gleich integriert. Samt Wasserrutschen. Da geht bestimmt so mancher Gegner in der Regionalliga Bayern baden.

