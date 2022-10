Schweres Pokal-Los: Der FV Illertissen muss zu den Würzburger Kickers

In München wird das Halbfinale des bayerischen Totopokals ausgelost. Titelverteidiger FV Illertissen muss auswärts ran - beim Regionalliga-Spitzenteam Würzburg.

Nein, leichte Gegner gibt es auf diesem Level des bayerischen Totopokals nicht mehr. Und trotzdem hat der FV Illertissen bei der Auslosung des Halbfinales ein ganz schweres Los erwischt. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler muss zum Regionalliga-Konkurrenten Würzburger Kickers, einem absoluten Top-Team in dieser Spielklasse.

Vier Teams sind noch im Rennen: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Partner Lotto Bayern haben im Münchner „Haus des Fußballs“ die Halbfinal-Paarungen des Wettbewerbs ausgelost. Ein weiteres Traumlos erwischte dabei Bayernligist ATSV Erlangen, der den FC Ingolstadt 04 aus der 3. Liga empfängt. Gleich als erste Kugel wurden die Würzburger Kickers aus dem Lostopf gezogen. Der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern hat damit Heimrecht gegen Titelverteidiger FVI. Im Liga-Vergleich kassierten die Illertisser im September eine böse 0:6-Klatsche gegen die Kickers.

Ausgetragen wird das Halbfinale im April 2023

Ausgetragen werden die beiden Halbfinals in Abstimmung mit den beteiligten Klubs in der ersten Aprilhälfte 2023, letztmöglicher Spieltermin ist der 18. April. Jedes erzielte Tor kommt auch dann wieder dem guten Zweck zugute – im Rahmen einer Marketing-Aktion unterstützt Lotto Bayern pro erzieltem Treffer die BFV-Sozialstiftung mit zehn Euro. Aktuell sind in der laufenden Totopokal-Runde bereits 475 Tore gefallen, der Prämienstand liegt demnach bei 4750 Euro.

Das ist der bayerische Totopokal

Der Totopokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Namensgeber des bayerischen Verbandspokals ist der langjährige BFV-Partner Lotto Bayern. Amtierender Titelträger ist der FV Illertissen, der sich im Endspiel mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten TSV Aubstadt durchgesetzt hatte..