Was Illertissens Natsuhiko Watanabe seinen Japanern bei der WM zutraut

Plus Natsuhiko Watanabe kickt seit Sommer 2020 beim FV Illertissen. In seiner Heimat hat er im Nachwuchs sogar mit zwei Stars des japanischen WM-Teams gespielt.

Wenn man Natsuhiko Watanabe so schwärmen hört, versteht man schnell, warum Deutschland zu den beliebtesten europäischen Ländern bei japanischen Touristen zählt. Mal abgesehen von Architektur, Kultur und Kulinarik.