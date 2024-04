Vöhringen

Er ist der neue Mann für Vöhringens Städtepartnerschaften

Plus Günter Volk ist neu im Vöhringer Rathaus und mit einem breiten Aufgabenspektrum betraut. Sein bisheriger Berufsweg ist bemerkenswert und führte ihn in Krisengebiete.

Von Ursula Katharina Balken

Tätigkeiten für die Bundeswehr, das Auswärtige Amt und die Nato haben Günter Volk bis dato in Atem gehalten. Jetzt sitzt er im Vöhringer Rathaus und fühlt sich dort "ausgesprochen wohl", sagt's und lacht. Nach aufreibenden Einsätzen im In- und Ausland, was zulasten der Familie ging, suchte der 60-jährige Reservist jetzt einen heimatnahen Arbeitsplatz. Und hat ihn in Vöhringen gefunden.

Günter Volk wohnt im knapp 50 Kilometer entfernten Ziemetshausen und kommt im weitesten Sinne aus der Region. Er stammt aus Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Er besuchte das Claretiner Kolleg und machte sein Abitur am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn. Er absolvierte seinen Wehrdienst und verpflichtete sich zunächst für drei Jahre als Zeitsoldat.

