SC Vöhringen von Einbruchserie betroffen: "Ein Schlag in die Magengrube"

Plus In Vöhringen kam es diese Woche zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Beim SC Vöhringen ist auch von "Angst" die Rede.

Von Michael Kroha

Ein Einbruch in ein Vereinheim in der Industriestraße, ein aufgebrochener Automat am Autowaschpark und ein Einbruch in den Sportpark. Jene drei Fälle ereigneten sich zu Beginn dieser Woche in Vöhringen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus, Zeugen werden gesucht. Silvia Koch ist Vorsitzende des betroffenen SC Vöhringen. Für sie ist das alles nicht nachvollziehbar. Als sie davon erfuhr, war das "ein Schlag in die Magengrube".

