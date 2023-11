Unfall auf der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen: Autos stoßen zusammen

Ein Unfall hat sich am Donnerstag bei Vöhringen ereignet: Ein Autofahrer will auf der St 2031 wenden, der nachfolgende Pkw kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Vöhringen gekommen. Zwei Autos stießen auf der Staatsstraße 2031 an der Abzweigung Schrankenweg zusammen. Nach vorläufigen Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall folgendermaßen: Ein mit zwei Männern besetzter Audi fuhr auf der Umgehungsstraße von Senden kommend Richtung Süden. An der Einmündung des Schrankenweges in die Staatsstraße wollte der Fahrer um 180 Grad wenden, um in Richtung Senden zurückfahren zu können. Er nutzte dabei die große Straßenbreite der St 2031 und des Einmündungsbereiches Schrankenweg.

Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Pkw Suzuki. Die Fahrerin, die alleine in ihrem Auto unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug frontal in die Fahrerseite des fast schon quer vor ihr fahrenden Audis. Beide Autos wurden durch den Aufprall so verschoben, dass sie schließlich zum Stehen kamen.

Unfall auf Staatsstraße 2031 bei Vörhingen: Feuerwehr leitet den Verkehr um

Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden ist laut Polizei noch unklar. Auch zum Alter der Beteiligten äußerte sich die Polizei noch nicht.

Die Feuerwehr Vöhringen war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Sie übernahm die Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle sowie die Komplettsperrung mit Umleitung des Verkehrs über die ehemalige Durchgangsstraße (Memminger Str./Ulmer Str.) durch die Stadtmitte von Vöhringen. Zudem war eine Streife der Landespolizeiinspektion Illertissen.

Bereits am Vortag - ebenfalls gegen 18 Uhr am Abend - ereignete sich auf der Staatsstraße 2031 zwischen Senden und Vöhringen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. (wis)

Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald mehr Informationen vorliegen.