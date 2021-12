Weißenhorn

Digitalanzeigen bieten bessere Informationen für Bahnpendler

Neue Digitalanzeigen wie diese am Weißenhorner Bahnhof werden auch an den Haltepunkten Eschach, Witzighausen und Wullenstetten installiert.

Plus Am Weißenhorner Bahnhof gehen die ersten von acht neuen Digitalanzeigen in Betrieb. Sie liefern auch Daten über Anschlussbusse und melden Störungen.

Von Jens Noll

Am kürzesten Tag des Jahres leuchten am Weißenhorner Bahnhof zwei neue digitale Anzeigen. Fahrgäste können dort ablesen, in wie vielen Minuten der nächste Zug nach Ulm abfährt. Auch die Dauer bis zur Abfahrt der nächsten Busse ist direkt am Bahnsteig zu sehen. Die beiden 55 Zoll großen TFT-Monitore gingen als erstes in Betrieb, sechs weitere werden voraussichtlich noch im Laufe der Woche an den anderen Bahnhöfen entlang der Strecke zwischen Senden und Weißenhorn installiert. Die Geräte können deutlich mehr als die bisherige Anzeigen.

